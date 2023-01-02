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تظاهرة في النقب دعما للعراقيب

تاريخ النشر: 02/01/2023 - 07:53

تظاهرة في النقب دعما للعراقيب
من التظاهرة بالنقب، مساء أمس
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تظاهر العشرات من الأهالي والقيادات والناشطين السياسيين، على الرغم من الأحوال الجوية العاصفة، مساء أمس الأحد، عند مدخل قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد، على الشارع الرئيسي المؤدي إلى مدينة بئر السبع، دعما لقرية العراقيب ولصمودها أمام سياسة الاقتلاع الإسرائيلية وهدم مساكن الأهالي.

ودعت لجنة المتابعة العليا ولجنة التوجيه لعرب النقب ولجنة العراقيب، لأوسع مشاركة في الوقفة الأسبوعية لدعم العراقيب التي تجري ظهيرة كل يوم أحد، منذ أكثر من عشر سنوات.

وحمل المتظاهرون لافتات تدعو لوقف هدم قرية العراقيب، التي قامت السلطات الإسرائيلية بهدمها للمرة 211، ودعت للاعتراف بحق أهل العراقيب في أرضهم وحق قريتهم بالوجود.

وطالت عملية الهدم الأخيرة، يوم 25 كانون الأول/ ديسمبر 2022، أجزاء من المقبرة وتحديدا المبنى التاريخي الموجود فيها.

وشارك في المظاهرة عدد من أهالي العراقيب والنقب وعلى رأسهم شيخ العراقيب، صياح الطوري، إلى جانب رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، ورئيس بلدية رهط، عطا أبو مديغم، ومُركّز لجنة التوجيه، جمعة الزبارقة، والشيخيْن رائد صلاح وكمال خطيب، والنائبين عوفر كسيف ويوسف العطاونة، كما شارك عدد من الناشطين اليهود الداعمين للعراقيب وقضيتها العادلة ويواظبون على المشاركة الأسبوعية في وقفة الأحد.

بودكاست عرب 48

#النقب
#العراقيب
#تظاهرات
#هدم العراقيب
#اقتلاع وتهجير

تظاهرة في النقب دعما للعراقيب

تظاهرة في النقب دعما للعراقيب

تظاهرة في النقب دعما للعراقيب

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