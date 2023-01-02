عرب ٤٨ يتجدد
  2. محليات
  3. أخبار محلية

معتقلو هبة الكرامة: ترقب لجلسة محاكمة 5 شبان من عكا الثلاثاء

تاريخ النشر: 02/01/2023 - 18:50

معتقلو هبة الكرامة: ترقب لجلسة محاكمة 5 شبان من عكا الثلاثاء
مسيرة مشاعل إسنادا لمعتقلي هبة الكرامة في عكا (أرشيف عرب 48)
تحرير: ربيع سواعد
إيناس مريح إيناس مريح

من المزمع أن تعقد المحكمة المركزية في حيفا غدا، الثلاثاء، جلسة للنظر في محاكمة خمسة شبان من مدينة عكا ضمن الملاحقة المتواصلة والأحكام الجائرة بحق معتقلي هبة الكرامة.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة نفسها صباح غد، قرارها ضد الشاب رازي عودة (21 عاما)، على أن تنظر في ما بعد بمحاكمة الشبان الآخرين وهم: محمد عثمان ومصطفى مصري وباسل طنطوري وجواد سطيلي.

وتزامنا مع جلسة المحكمة، ستنظم وقفة إسناد للشبان المعتقلين أمام المحكمة المركزية عند الساعة التاسعة والنصف صباحا.

وقالت لبنى عودة والدة الشاب المعتقل رازي عودة، لـ"عرب 48"، إن "ابنها بريء من كافة التهم التي وجهت إليه، إذ أنه أرسل لها صورا خلال الأحداث التي وقعت في مدينة عكا وهو يجلس في مقهى بالمدينة، لكن بسبب الضغوطات التي تعرض لها خلال التحقيقات اعترف باطلا بأنه ألقى حجرا".

الشبان الخمسة المعتقلين

وأضافت أن "لائحة الاتهام ضمت بنودا قاسية عديدة أبرزها المشاركة في حادثة فندق أفندي بالبلدة القديمة والتسبب بموت شخص يهودي تواجد في الفندق".

وأشار إلى أن ابنها اعتقل في أيار/مايو 2021 ليوم واحد، وبعد التحقيق معه خرج من المعتقل لأنه لم يرتكب أي فعل، إلا أننا تفاجئنا بعد مرور عام من الهبة وتحديدا في يوم 6 حزيران/يونيو 2022 بوصول نحو 50 من عناصر الشرطة في ساعات الفجر واعتقلوه من المنزل.

وتابعت أنه "جرى تحويله للحبس المنزلي منذ يوم 25 تموز/يوليو الماضي، علمًا أنه كان يخطط للزواج وهو شاب جدي وعصامي وعمل في مصنع ليبني مستقبله، لكن ما حدث من ظلم ضده عرقل مسيرة العمل والتخطيط للمستقبل، وفي يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عاد إلى السجن حتى الانتهاء من محاكمته".

ويواجه الشاب محمد عثمان (19 عاما) الذي اعتقل في 17 أيار/مايو 2021 عدة اتهامات من بينها إطلاق النار على الشرطة وشراء مفرقعات بقيمة 40 ألف شيكل لإلقائها على الشرطة، بالإضافة إلى حرق بازار وإلقاء زجاجة حارقة على الشرطة.

أما الشاب مصطفى مصري فقد جرى اعتقاله في أيلول/سبتمبر 2022 وهو يقبع في سجن "هداريم"، بينما الشاب جواد سطيلي معتقل منذ بداية الأحداث ولم يتم تحويله للحبس المنزلي، ويواجه الشاب باسل طنطوري لائحة اتهام بعد أن جرى اعتقاله مرتين بتهم مختلفة.

بودكاست عرب 48

#عكا
#رازي عودة
#محمد عثمان
#مصطفى مصري
#باسل طنطوري
#جواد سطيلي
#الهبة الشعبية
#هبة الكرامة

حوارات

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تمديد اعتقال مشتبهين على خلفية وفاة سائدة كسابري
تمديد اعتقال مشتبهين على خلفية وفاة سائدة كسابري

2023-01-02

التجمع: التواجد في المسجد الأقصى ومساندة الأهل في القدس واجب الساعة
التجمع: التواجد في المسجد الأقصى ومساندة الأهل في القدس واجب الساعة

2023-01-02

اشتباه بجريمة قتل: العثور على جثة سائدة كسابري من عكا في نهريا
اشتباه بجريمة قتل: العثور على جثة سائدة كسابري من عكا في نهريا

2023-01-02

الأكثر قراءة

بدءا من اليوم: مخالفة لمن يتجاوز الشارة الضوئية باللون البرتقالي

بدءا من اليوم: مخالفة لمن يتجاوز الشارة الضوئية باللون البرتقالي

2023-01-01
حالة الطقس: بارد ورياح شرقية جافة

حالة الطقس: بارد ورياح شرقية جافة

2023-01-01

"سأترك زنزانتي": رسالة مؤثرة من الأسير كريم يونس قبل معانقته الحرية

2023-01-01
حكومة نتنياهو تعتزم تسريع إجراءات

حكومة نتنياهو تعتزم تسريع إجراءات "قانون فك الارتباط" الاستيطاني

2023-01-01
عضو كنيست بائتلاف نتنياهو:

عضو كنيست بائتلاف نتنياهو: "احتلال الضفة دائم ولإسرائيل حق بالضم"

2023-01-01