معتقلو هبة الكرامة: ترقب لجلسة محاكمة 5 شبان من عكا الثلاثاء

من المزمع أن تعقد المحكمة المركزية في حيفا غدا، الثلاثاء، جلسة للنظر في محاكمة خمسة شبان من مدينة عكا ضمن الملاحقة المتواصلة والأحكام الجائرة بحق معتقلي هبة الكرامة.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة نفسها صباح غد، قرارها ضد الشاب رازي عودة (21 عاما)، على أن تنظر في ما بعد بمحاكمة الشبان الآخرين وهم: محمد عثمان ومصطفى مصري وباسل طنطوري وجواد سطيلي.

وتزامنا مع جلسة المحكمة، ستنظم وقفة إسناد للشبان المعتقلين أمام المحكمة المركزية عند الساعة التاسعة والنصف صباحا.

وقالت لبنى عودة والدة الشاب المعتقل رازي عودة، لـ"عرب 48"، إن "ابنها بريء من كافة التهم التي وجهت إليه، إذ أنه أرسل لها صورا خلال الأحداث التي وقعت في مدينة عكا وهو يجلس في مقهى بالمدينة، لكن بسبب الضغوطات التي تعرض لها خلال التحقيقات اعترف باطلا بأنه ألقى حجرا".

الشبان الخمسة المعتقلين

وأضافت أن "لائحة الاتهام ضمت بنودا قاسية عديدة أبرزها المشاركة في حادثة فندق أفندي بالبلدة القديمة والتسبب بموت شخص يهودي تواجد في الفندق".

وأشار إلى أن ابنها اعتقل في أيار/مايو 2021 ليوم واحد، وبعد التحقيق معه خرج من المعتقل لأنه لم يرتكب أي فعل، إلا أننا تفاجئنا بعد مرور عام من الهبة وتحديدا في يوم 6 حزيران/يونيو 2022 بوصول نحو 50 من عناصر الشرطة في ساعات الفجر واعتقلوه من المنزل.

وتابعت أنه "جرى تحويله للحبس المنزلي منذ يوم 25 تموز/يوليو الماضي، علمًا أنه كان يخطط للزواج وهو شاب جدي وعصامي وعمل في مصنع ليبني مستقبله، لكن ما حدث من ظلم ضده عرقل مسيرة العمل والتخطيط للمستقبل، وفي يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عاد إلى السجن حتى الانتهاء من محاكمته".

ويواجه الشاب محمد عثمان (19 عاما) الذي اعتقل في 17 أيار/مايو 2021 عدة اتهامات من بينها إطلاق النار على الشرطة وشراء مفرقعات بقيمة 40 ألف شيكل لإلقائها على الشرطة، بالإضافة إلى حرق بازار وإلقاء زجاجة حارقة على الشرطة.

أما الشاب مصطفى مصري فقد جرى اعتقاله في أيلول/سبتمبر 2022 وهو يقبع في سجن "هداريم"، بينما الشاب جواد سطيلي معتقل منذ بداية الأحداث ولم يتم تحويله للحبس المنزلي، ويواجه الشاب باسل طنطوري لائحة اتهام بعد أن جرى اعتقاله مرتين بتهم مختلفة.