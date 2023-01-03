أوامر هدم جديدة في الطيبة

سلمت وحدة التفتيش في لجنة التنظيم والبناء في لواء المركز، اليوم الثلاثاء، أوامر هدم لجدران لعدد من أصحاب الأراضي في مدينة الطيبة، وتحديدا في المنطقة الغربية.

وأمهلت السلطات الإسرائيلية في أوامر الهدم أصحاب الأراضي التي سُيّجت بالجدران، مهلة لثلاثين يوما لتنفيذ الهدم، وهددت بفرض غرامة قدرها 50 ألف شيكل على كل صاحب قطعة أرض في حال نفذت الهدم.

وقال الناشط عبد الستار شاهين لـ"عرب 48" إنه "لم يعد هناك ما نقوله حيال هذه الهجمة، تعجز الكلمات عن وصف الحالة، فبعد أن استولوا على غالبية أراضي الطيبة في المنطقة الغربية، يلاحقوننا الان حتى في بناء جدار حديدي".

وأضاف أن "أصحاب الأراضي الذين تلقوا أوامر هدم، صباح اليوم، بعضهم قد صودرت أراض بملكيتهم لصالح مخطط سكة الحديد، ولم تكتف السلطات بذلك، بل تمنعهم أيضا من حقهم الأساسي والشرعي كأصحاب أرض".

وختم شاهين بالقول إن "الهجمة على أراضي الطيبة مستمرة، وللأسف لم نسمع عن اتخاذ أية موقف واضح من قبل السلطة المحلية، وأصحاب الأراضي يشعرون بأنهم لوحدهم في هذه المعركة أمام السلطات".