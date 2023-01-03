عرب ٤٨ يتجدد
  2. محليات
  3. أخبار محلية

أوامر هدم جديدة في الطيبة

تاريخ النشر: 03/01/2023 - 14:23

أوامر هدم جديدة في الطيبة
الطيبة، اليوم (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

سلمت وحدة التفتيش في لجنة التنظيم والبناء في لواء المركز، اليوم الثلاثاء، أوامر هدم لجدران لعدد من أصحاب الأراضي في مدينة الطيبة، وتحديدا في المنطقة الغربية.

وأمهلت السلطات الإسرائيلية في أوامر الهدم أصحاب الأراضي التي سُيّجت بالجدران، مهلة لثلاثين يوما لتنفيذ الهدم، وهددت بفرض غرامة قدرها 50 ألف شيكل على كل صاحب قطعة أرض في حال نفذت الهدم.

وقال الناشط عبد الستار شاهين لـ"عرب 48" إنه "لم يعد هناك ما نقوله حيال هذه الهجمة، تعجز الكلمات عن وصف الحالة، فبعد أن استولوا على غالبية أراضي الطيبة في المنطقة الغربية، يلاحقوننا الان حتى في بناء جدار حديدي".

وأضاف أن "أصحاب الأراضي الذين تلقوا أوامر هدم، صباح اليوم، بعضهم قد صودرت أراض بملكيتهم لصالح مخطط سكة الحديد، ولم تكتف السلطات بذلك، بل تمنعهم أيضا من حقهم الأساسي والشرعي كأصحاب أرض".

وختم شاهين بالقول إن "الهجمة على أراضي الطيبة مستمرة، وللأسف لم نسمع عن اتخاذ أية موقف واضح من قبل السلطة المحلية، وأصحاب الأراضي يشعرون بأنهم لوحدهم في هذه المعركة أمام السلطات".

بودكاست عرب 48

#الطيبة
#أوامر هدم
#تنظيم وبناء
#أصحاب الأراضي

حوارات

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الحبس 22 شهرا لأحد معتقلي هبة الكرامة رازي عودة من عكا
الحبس 22 شهرا لأحد معتقلي هبة الكرامة رازي عودة من عكا

2023-01-03

أربعون مصابا في حادث طرق قرب مفرق اللطرون
أربعون مصابا في حادث طرق قرب مفرق اللطرون

2023-01-03

إصابة خطيرة لعابرة سبيل دهستها حافلة في حيفا
إصابة خطيرة لعابرة سبيل دهستها حافلة في حيفا

2023-01-03

الأكثر قراءة

اشتباه بجريمة قتل: العثور على جثة سائدة كسابري من عكا في نهريا

اشتباه بجريمة قتل: العثور على جثة سائدة كسابري من عكا في نهريا

2023-01-02
سورية: 4 قتلى بعدوان إسرائيلي واستئناف الرحلات بمطار دمشق

سورية: 4 قتلى بعدوان إسرائيلي واستئناف الرحلات بمطار دمشق

2023-01-02
شهيدان برصاص الاحتلال في كفر دان غرب جنين

شهيدان برصاص الاحتلال في كفر دان غرب جنين

2023-01-02
تقرير: بن غفير يتراجع عن قراره اقتحام الأقصى خلال الأسبوع الجاري

تقرير: بن غفير يتراجع عن قراره اقتحام الأقصى خلال الأسبوع الجاري

2023-01-02
والدة بيليه لا تعلم بنبأ وفاته

والدة بيليه لا تعلم بنبأ وفاته

2023-01-02