الطيرة: السجن 11 عاما لشابين أدينا بإطلاق النار على عناصر شرطة

فرضت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 11 عاما على الشابين معتصم ومحمد سلطان من مدينة الطيرة، بعد إدانتهما بإطلاق النار على عناصر شرطة في حزيران/يونيو 2020.

وأدين الشابان بمخالفات بينها حيازة سلاح وإطلاق نار.

وبموجب ما ورد في قرار المحكمة، فإن أحد الشابين أطلق النار على منزل شخص وبعد ذلك قاما بإطلاق النار على عناصر شرطة بعد وصولهم إلى المكان.

وفي يوم 22 حزيران/يونيو 2020 قدمت النيابة العامة إلى المحكمة، لائحة اتهام ضد الشابين، جاء فيها أن "المتهمين أطلقا النار على عناصر الشرطة بهدف التسبب بوفاتهم"، وجرى ذلك في أعقاب وصول قوات الشرطة إلى منزل مواطن كان قد تعرض لإطلاق نار في أعقاب خلاف بين عائلتي الطرفين".

كما استدل من لائحة الاتهام، أن "الشابين حاولا قتل 3 عناصر شرطة، كما قاما باقتناء وحيازة سلاح وذخيرة، وأقدما على إطلاق النار في حي سكني مأهول، إشعال النيران والابتزاز بالقوة ومخالفات أخرى".