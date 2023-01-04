باقة الغربية: اعتقال شقيقتين بشبهة طعن صديقتهما

اعتقلت الشرطة، الليلة الماضية، شقيقتين قاصرتين (15 و16 عاما) من باقة الغربية، بشبهة ضلوعهما في جريمة طعن شابة (19 عاما) وإصابة بجروح متوسطة.

وجاء في التفاصيل، أن الشرطة تلقت بلاغا حول جريمة طعن في باقة الغربية، ويدور الاشتباه حول خلاف بين شقيقتين وصديقتهما على إثره وصلتا إلى منزل المصابة وأقدمتا على طعنها عدة مرات.

وأحيلت الشابة إلى المستشفى لتلقي العلاج وهي تعاني من جروح في جسدها، وقد وصفت حالتها بالمتوسطة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في الخضيرة بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه بهما على ذمة التحقيق.