عرب ٤٨ يتجدد
  2. محليات
  3. أخبار محلية

باقة الغربية: اعتقال شقيقتين بشبهة طعن صديقتهما

تاريخ النشر: 04/01/2023 - 09:36

باقة الغربية: اعتقال شقيقتين بشبهة طعن صديقتهما
منظر عام في باقة الغربية (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

اعتقلت الشرطة، الليلة الماضية، شقيقتين قاصرتين (15 و16 عاما) من باقة الغربية، بشبهة ضلوعهما في جريمة طعن شابة (19 عاما) وإصابة بجروح متوسطة.

وجاء في التفاصيل، أن الشرطة تلقت بلاغا حول جريمة طعن في باقة الغربية، ويدور الاشتباه حول خلاف بين شقيقتين وصديقتهما على إثره وصلتا إلى منزل المصابة وأقدمتا على طعنها عدة مرات.

وأحيلت الشابة إلى المستشفى لتلقي العلاج وهي تعاني من جروح في جسدها، وقد وصفت حالتها بالمتوسطة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في الخضيرة بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه بهما على ذمة التحقيق.

بودكاست عرب 48

#باقة الغربية
#العنف والجريمة

حوارات

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة
حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

2023-01-04

فيما تستعد العائلة لاستقباله: درعي يسعى لسحب جنسية الأسير كريم يونس
فيما تستعد العائلة لاستقباله: درعي يسعى لسحب جنسية الأسير كريم يونس

2023-01-03

منع ترميم مبنى في مقبرة القسام بحجة "عدم استصدار تراخيص"
منع ترميم مبنى في مقبرة القسام بحجة "عدم استصدار تراخيص"

2023-01-03

الأكثر قراءة

بعد مصادقة نتنياهو: بن غفير يتسلل لباحات الأقصى

بعد مصادقة نتنياهو: بن غفير يتسلل لباحات الأقصى

2023-01-03
الإمارات تدين بشدة تسلل بن غفير للأقصى وإلغاء زيارة نتنياهو لها

الإمارات تدين بشدة تسلل بن غفير للأقصى وإلغاء زيارة نتنياهو لها

2023-01-03
حالة الطقس: أجواء متقلبة ورياح شرقية

حالة الطقس: أجواء متقلبة ورياح شرقية

2023-01-03
الحبس 22 شهرا لأحد معتقلي هبة الكرامة رازي عودة من عكا

الحبس 22 شهرا لأحد معتقلي هبة الكرامة رازي عودة من عكا

2023-01-03
استشهاد فتى برصاص الاحتلال بمخيم الدهيشة

استشهاد فتى برصاص الاحتلال بمخيم الدهيشة

2023-01-03