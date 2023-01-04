كفر كنا: اعتقال 21 مشتبها وضبط سلاح إثر نزاع بين عائلتين

داهمت قوات من الشرطة فجر اليوم، الأربعاء، بلدة كفر كنا واعتقلت 21 شخصا للاشتباه بضلوعهم في أحداث عنف وجرائم إطلاق نار إثر نزاع بين عائلتين.

وجاء في بيان الشرطة، أنه جرى خلال المداهمة ضبط مسدس وذخيرة وأمشاط ذخيرة ومركبة يشتبه باستخدامها في جريمة إطلاق نار.

واعتقلت الشرطة، مطلع الأسبوع الجاري، 6 مشتبهين بعد وقت قصير من ارتكاب جريمة إطلاق نار في البلدة، كما ضبطت مسدسا وقفازات ومركبة يشتبه باستخدامها في إطلاق النار.

ومن المزمع أن تحيل الشرطة المشتبه بهم، بناء على مجرى التحقيق، إلى المحكمة للنظر في طلب تمديد اعتقالهم على ذمة التحقيق.