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يهودي يعتدي على النائب عودة خلال مظاهرة مناهضة للحكومة بتل أبيب

تاريخ النشر: 07/01/2023 - 22:48

يهودي يعتدي على النائب عودة خلال مظاهرة مناهضة للحكومة بتل أبيب
النائب عودة في المظاهرة بتل أبيب
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تظاهر 30 ألف شخص مساء، السبت، في تل أبيب ضد الحكومة الإسرائيلية، وخلالها اعتدى شخص يهودي على النائب، أيمن عودة، بعد إلقاء كلمته في المظاهرة.

وقال النائب، أيمن عودة، عبر "تويتر"، إنه "بعدما أنهيت خطابي هذا المساء ضد الفاشيين، تعرضت لهجوم لفظي من قبل مجموعة من المتظاهرين الفاشيين، حتى أن أحدهم اعتدى علي جسديا قبل أن يدفعه المتظاهرون الذين كانوا حولي".

وأوضح أن "هذه نتائج الحكومة التي تظاهرنا ضدها الليلة، أنا بصحة جيدة ولن يثنيني أحدا عن تمثيل الجمهور".

وظهر الشخص المعتدي في مقطع مصور، قال من خلاله إنني "صفعت النائب أيمن عودة من دواعي شخصية بعد وصفه لي بالتباكي قبل عدة شهور".

وجاء في بيان لتحالف الجبهة والعربية للتغيير، أن "نشطاء يمينيون اعتدوا جسديا على رئيس القائمة، النائب أيمن عودة، في تل أبيب وذلك فور انتهاء خطابه في مظاهرة عشرات الألوف في تل أبيب، وذلك في خضم المظاهرة المناهضة للحكومة وللاحتلال. وقام نشطاء يساريون بالتصدي لهم".

وأشار إلى أن "هذا الاعتداء الجبان هو نتيجة التحريض الأرعن والممنهج على النائب عودة وعلى قائمة الجبهة والعربية للتغيير، كما أن كل اعتداء واستخدام للعنف هو مدان ويجب معاقبة الفاعل".

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#أيمن عودة
#تل أبيب
#الحكومة الإسرائيلية

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