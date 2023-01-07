يهودي يعتدي على النائب عودة خلال مظاهرة مناهضة للحكومة بتل أبيب

تظاهر 30 ألف شخص مساء، السبت، في تل أبيب ضد الحكومة الإسرائيلية، وخلالها اعتدى شخص يهودي على النائب، أيمن عودة، بعد إلقاء كلمته في المظاهرة.

وقال النائب، أيمن عودة، عبر "تويتر"، إنه "بعدما أنهيت خطابي هذا المساء ضد الفاشيين، تعرضت لهجوم لفظي من قبل مجموعة من المتظاهرين الفاشيين، حتى أن أحدهم اعتدى علي جسديا قبل أن يدفعه المتظاهرون الذين كانوا حولي".

כעת בת"א: מפגין ימין מנסה לתקוף את חבר הכנסת @AyOdeh מחוץ לעצרת הפגנת הזעם של תנועת @omdimbeyachad pic.twitter.com/MMmDq3Rc6K — שיחה מקומית (@mekomit) January 7, 2023

وأوضح أن "هذه نتائج الحكومة التي تظاهرنا ضدها الليلة، أنا بصحة جيدة ولن يثنيني أحدا عن تمثيل الجمهور".

وظهر الشخص المعتدي في مقطع مصور، قال من خلاله إنني "صفعت النائب أيمن عودة من دواعي شخصية بعد وصفه لي بالتباكي قبل عدة شهور".

وجاء في بيان لتحالف الجبهة والعربية للتغيير، أن "نشطاء يمينيون اعتدوا جسديا على رئيس القائمة، النائب أيمن عودة، في تل أبيب وذلك فور انتهاء خطابه في مظاهرة عشرات الألوف في تل أبيب، وذلك في خضم المظاهرة المناهضة للحكومة وللاحتلال. وقام نشطاء يساريون بالتصدي لهم".

אלפי מפגינים מתכנסים בשעה זו בכיכר הבימה בת"א, משם תצא "צעדת הזעם" לכיוון מוזיאון תל-אביב. הצעדה, שאורגנה במשותף על ידי עשרות ארגוני זכויות אדם וחברה אזרחית, מתקיימת במחאה נגד הממשלה החדשה תחת הסיסמה "זה הבית של כולנו" (צילום: @omdimbeyachad ) pic.twitter.com/b8uAHACuiD — שיחה מקומית (@mekomit) January 7, 2023

وأشار إلى أن "هذا الاعتداء الجبان هو نتيجة التحريض الأرعن والممنهج على النائب عودة وعلى قائمة الجبهة والعربية للتغيير، كما أن كل اعتداء واستخدام للعنف هو مدان ويجب معاقبة الفاعل".