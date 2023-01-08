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إصابة خطيرة لعابرة سبيل دهسا في بئر السبع

تاريخ النشر: 08/01/2023 - 09:27

إصابة خطيرة لعابرة سبيل دهسا في بئر السبع
توضيحية (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيبت عابرة سبيل بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث دهس بمدينة بئر السبع، جنوبي البلاد، صباح اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن عابرة سبيل، تبلغ 55 عاما من عمرها، أصيبت بجروح خطيرة من جراء تعرضها لحادث دهس من حافلة صغيرة للركاب في شارع "كيرن هيسود" ببئر السبع.

وقدّم طاقم طبي العلاج الأولي للمصابة، ومن ثم نقلها لاستكمال العلاج في المركز الطبي "سوروكا" بالمدينة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

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#بئر السبع
#النقب
#حوادث الدهس
#مركبات
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#حوادث الطرق

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