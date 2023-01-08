قرار بتعليق الدراسة في ابتدائية البيان برهط

قررت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة البيان الابتدائية في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، تعليق الدراسة والإضراب المفتوح وعدم افتتاح الفصل الثاني لغاية إشعار آخر، بسبب "النواقص ومشاكل الأمان التي تشكل خطرا على أولادنا" وفقا للجنة.

وذكرت اللجنة أن عددا من الأهالي والطلاب شارك في وقفة احتجاجية ضد عدم تلبية بلدية رهط لمطالبهم، بينها إقامة حاجز أمان، وممر مشاة للطلاب، وإنهاء الترميمات.

ورفع المشاركون وأطفالهم لافتات تطالب البلدية بالاستجابة وتلبية مطالبهم.

وعقب رئيس بلدية رهط، عطا أبو مديغم، بالقول "تعالوا لتروا المدرسة من الداخل، إذ بعد ما تعرضت للحرق رممناها بمليوني شيكل. المدير بسبب نقص في الأثاث لغرفته وغرفة السكرتيرة ولغرفة المعلمين وحاجات بسيطة قرر الإضراب وكأنه من قبل الأهالي".

وأضاف أن "الخاسر من الإضراب هم الطلاب. أبلغت الوزارة بموقفي وأن الإضراب ليس لمصلحة الطلاب إنما بسبب كرسي وطاولة للمدير وما شابه ذلك".