هدم مقهى وكافيتيريا في مجد الكروم

هدمت السلطات الإسرائيلية فجر اليوم الأحد، مقهى وكافيتيريا في بلدة مجد الكروم في الجليل، بحماية قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

واقتحمت قوات معززة من الشرطة بلدة مجد الكروم من الجهة الغربية، وقامت بمحاصرة مقهى وكافيتيريا بملكية محمد شكيب مناع، وذلك تمهيدا لهدمه.

ومنعت الشرطة الأهالي الاقتراب من المكان، حيث قامت بإغلاق منطقة المقهى على مفترق مجد الكروم الغربي، ووفرت الحماية لجرافات وآليات الهدم.

وهدمت الجرافات المبنى بالكامل على محتوياته من معدات وأثاث، فيما أغلقت الشرطة مخرج ومدخل مجد الكروم الغربي، حتى الانتهاء من عملية الهدم.

وتشهد بلدات عربية تصعيدا في أعمال هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص خاصة بالنقب والمثلث الجنوبي.

وتواصل السلطات في الآونة الأخيرة التضييق على العرب في البلاد، وخصوصا في منطقة النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة بشكل شبه يومي تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.

واستمرت السلطات بهدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يجمد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها.

وتواصلت عمليات الهدم استنادا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.