بلدية رهط تصدق على ميزانيتها للعام 2023

صدقت بلدية رهط على ميزانيتها العامة للعام 2023، والتي بلغت نحو 474 مليون شيكل، في جلستها التي عقدت، مساء الأحد، بإجماع كافة أعضاء المجلس البلدي الذين حضروا الجلسة، وخصصت الحصة الأكبر من الميزانية لجهاز التربية والتعليم بمبلغ قدره 271 مليون شيكل، وقسم الرفاه والخدمات الاجتماعية بنحو 80 مليون شيكل.

وقال رئيس بلدية رهط، عطا أبو مديغم، إن "الميزانية الجديدة لعام 2023 تضمن رفاهية المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم والنهوض بالمدينة نحو الأمام، وتخدم كافة شرائح السكان في المدينة. هناك زيادة في الميزانية عن السنة الماضية بنحو 8.5% أي ما يعادل 37 مليون تقريبا، وهناك زيادة في ميزانيات كافة الأقسام".

وأضاف أن "الكثير من المشاريع سنقوم بها من خلال الميزانية، وهناك ميزانيات أخرى غير الميزانية الاعتيادية بملايين الشواكل التي سيتم رصدها من الوزارات المختلفة لمشاريع تربوية وفعاليات ونشاطات لامنهجية".

وشكر رئيس البلدية كافة أعضاء المجلس البلدي الذي دعموا مقترح الميزانية للعام 2023، وأكد أن "الميزانية الجديدة تعد أكبر ميزانية للبلديات والسلطات المحلية في المجتمع العربي، وهذه الميزانية تضمن رفاهية المواطن خاصة ونحن على أبواب الاحتفالات بمرور خمسين عاما على تأسيس مدينة رهط، كما خصصنا ميزانية لكافة مرافق الحياة والتي تشمل نحو ألفي موظف أغلبهم من المعلمين والمعلمات والموظفين في سلك التربية والتعليم".

وختم أبو مديغم بالقول إنه "خلال العام 2023 ستصرف الميزانية حسب بنودها وبمراقبة وشفافية، وذلك لمصلحة المواطن في المدينة".