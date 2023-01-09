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دالية الكرمل: اعتقال مشتبهين بجرائم اقتصادية ومصادرة سيارات ومجوهرات

تاريخ النشر: 09/01/2023 - 11:31

دالية الكرمل: اعتقال مشتبهين بجرائم اقتصادية ومصادرة سيارات ومجوهرات
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت "الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433)" التابعة للشرطة الإسرائيلية، أحد سكان بلدة دالية الكرمل بشبهة الابتزاز وتهديد مقترضين، واعتقلت أربعة مشتبهين آخرين، بينهم زوجته، بارتكاب جرائم اقتصادية وبعضهم بارتكاب جرائم عنف أخرى، صباح اليوم الإثنين.

كما صادرت الشرطة 8 سيارات ومجوهرات ووثائق.

ووفقا لادعاء الشرطة "اعتقلت قوات الشرطة من قسم المكافحة المالية (لاهف 433) مع بالتعاون شرطة منطقة الكرمل، صباح اليوم، مشتبها به من دالية الكرمل للاشتباه في ابتزازه بتهديد المقترضين الذين أقرض لهم المال بفائدة، و4 مشتبه بهم آخرين يشتبه بارتكابهم جرائم اقتصادية وبعضهم بارتكاب جرائم عنف أخرى".

وأضافت الشرطة أنها فتحت "تحقيقًا سريًا قبل بضعة أشهر في جرائم ابتزاز مشتبه بهم من خلال التهديدات والمخالفات الاقتصادية، بما في ذلك المخالفات الضريبية وغسل الأموال، التي ارتكبها مشتبه به يبلغ من العمر 31 عامًا من دالية الكرمل، وكشف التحقيق السري أن المشتبه به أقرض مبالغ متفاوتة من المال للآخرين، ثم جمع المدفوعات بفائدة، بينما كان يبتز بالتهديدات ويفرض الخوف والرهبة على المقترضين. وفي تحقيق مشترك مع مصلحة الضرائب، للاشتباه في مخالفات الحصول على شيء بطريقة احتيالية في ظروف مشددة. التآمر لارتكاب جريمة، والابتزاز عن طريق التهديد، وجرائم غسل الأموال، وإغفال الدخل عمدا، وانتهاكات قانون مراقبة الخدمات المالية، وانتهاكات قانون ضريبة الدخل، وانتهاكات قانون ضريبة القيمة المضافة، وانتهاكات قانون الائتمان العادل".

وختمت الشرطة بأنه "تم صباح اليوم اعتقال المشتبه به (31 عاما) من دالية الكرمل واعتقال 4 مشتبهين آخرين، بينهم زوجته، للاشتباه بارتكابهم جرائم اقتصادية، وتمت خلال عمليات التفتيش مصادرة 8 سيارات ومجوهرات والعديد من الوثائق، ووفقًا لنتائج التحقيق سيتم إحضار المشتبه بهم إلى محكمة الصلح في حيفا، إذ ستطلب الشرطة بأمر تمديد اعتقالهم حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية ضدهم".

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#دالية الكرمل
#الشرطة
#لاهف 433
#شبهات
#جنائيات
#ابتزاز وتهديد

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