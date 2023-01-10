الحبس 5 أعوام ونصف لامرأة وابنتها إثر إدانتهما بالتنكيل بأطفال في حضانة بالجليل

فرضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الثلاثاء، على سوسن قسيس (51 عاما) وابنتها شروق (26 عاما)، السجن الفعلي لمدة 5 أعوام ونصف العام، بعد إدانتهما بضرب أطفال في حضانة والتنكيل بهم بصورة وحشية.

كما أمرت المحكمة بتعويض أهالي الأطفال المعنفين بمبلغ قدره 100 ألف شيكل.

وفي السياق، أدانت المحكمة المركزية في حيفا، يوم 21 آذار/ مارس 2022، سوسن قسيس وابنتها شروق، أدارتا وعملتا في حضانة أطفال بقرية فسوطة بمنطقة الجليل الأعلى، بالاعتداء والتنكيل بأطفال خلال عملهما في الحضانة.

وجرى الكشف عن القضية، في أيار/ مايو 2021، بعد أن وثقت والدة طفل التنكيل بواسطة جهاز تسجيل خبأته داخل لُعبة أطفال.

وقدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، يوم 20 أيار/ مايو 2021، لائحة اتهام ضد قسيس وابنتها، نسبت إليهما "التنكيل والإساءة والاعتداء على أطفال خلال عملهما في حضانة".