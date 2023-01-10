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مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق قرب القدس

تاريخ النشر: 10/01/2023 - 14:03

مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق قرب القدس
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي شاب، في العشرينيات من عمره، مصرعه في حادث طرق بين دراجة نارية ومركبة على شارع 458 بمنطقة القدس، اليوم الثلاثاء.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش لسائق الدراجة النارية، حيث كان فاقدا للوعي ويعاني من جروح حرجة.

ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وقال أحد المضمدين، إنه "مع وصولنا إلى المكان كان سائق الدراجة النارية على الشارع وهو فاقد للوعي ويعاني جروح حرجة في منطقة الرأس، ولم يكن أمامنا سوى إعلان وفاته".

كما أسفر الحادث عن إصابة سائق المركبة بجروح وصفت بأنها طفيفة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووصلت الشرطة إلى المكان وأغلقت الشارع من كلا الاتجاهين، وباشرت في تنظيم حركة السير والتحقيق في حيثيات الحادث.

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#حوادث الطرق
#القدس

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