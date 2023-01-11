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المحكمة تصدر قرارها اليوم ضد قاتل الفنان شفيق كبها

تاريخ النشر: 11/01/2023 - 10:03

المحكمة تصدر قرارها اليوم ضد قاتل الفنان شفيق كبها
الراحل الفنان شفيق كبها
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تصدر المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأربعاء، قرارها على قاتل الفنان شفيق كبها (53 عاما)، من كفر قرع، والذي قتل في جريمة إطلاق نار بالقرب من مدينة أم الفحم، يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2013.

وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد أصدرت، يوم 9 تموز/ يوليو 2017، قرارها بالحبس لمدة 14 عاما على مدان بقتل الفنان شفيق كبها.

وأدين الشاب، (22 عاما)، من مدينة أم الفحم، بالقتل غير العمد، كما فرضت المحكمة على شاب آخر من أم الفحم الحبس لمدة 3 أعوام، بعد إدانته بالمساعدة في تنفيذ الجريمة خلال عودته من إحياء حفل زفاف في مدينة أم الفحم، في العام 2013.

ووفقا للائحة الاتهام فإن المدانين تعقبا الفنان شفيق كبها، في اليوم الذي جرت فيه انتخابات السلطة المحلية، بينما كانا يستقلان دراجة نارية.

جدير بالذكر أن القرار بحق المتهم الرئيسي في جريمة قتل شفيق كبها سيصدر اليوم.

ومما يذكر أن الجريمة اقتُرفت، وفقا للشرطة، على خلفية رفض الفنان شفيق كبها إحياء حفل زفاف في أم الفحم وإحياء حفل في مكان آخر من المدينة.

وعلى الرغم من مرور عشرة أعوام على رحيل كبها، إلا أن صوته بقي فاعلا ومنتشرا بين الناس، ويعد ظاهرة فنية وشعبية في أوساط عشاق الغناء الشعبي.

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#شفيق كبها
#جرائم القتل
#العنف والجريمة
#محاكم
#كفر قرع
#أم الفحم

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