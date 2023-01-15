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إصابة خطيرة لمسن دهسا في حيفا

تاريخ النشر: 15/01/2023 - 11:06

إصابة خطيرة لمسن دهسا في حيفا
مستشفى "رمبام" في حيفا (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب مسن بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث دهس وقع صباح اليوم، الأحد، في أحد شوارع مدينة حيفا.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل تلقى، الساعة 09:56، بلاغا عن عابر سبيل أصيب جراء دهسه من قبل سيارة في شارع 'ديرخ يعقوف دوري' بحيفا. وقدم مسعفون ومضمدون العلاجات الأولية للمصاب (80 عاما) ونقلوه وهو بحالة خطيرة ويعاني إصابة بالرأس إلى مستشفى 'رمبام' لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

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#حيفا
#إصابات
#حوادث الدهس
#سيارات
#شوارع
#عابرو سبيل

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