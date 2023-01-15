عرب ٤٨ يتجدد
  2. محليات
  3. أخبار محلية

اتهام شاب بطعن آخر من سخنين

تاريخ النشر: 15/01/2023 - 11:33

اتهام شاب بطعن آخر من سخنين
منظر عام في سخنين
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا، حديثا، لائحة اتهام ضدّ شاب (25 عامًا) من سكان مدينة سخنين بعد طعنه لآخر وإصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها لتلقي العلاج في المستشفى.

ووفقا لادعاء الشرطة حسب ما جاء في بيان أصدرته، اليوم الأحد، فإنه "قُدمت لائحة اتّهام وطلب تمديد التّوقيف حتّى الانتهاء من الإجراءات القانونيّة بحقّ أحد سكان سخنين الذي طعنَ شخصًا عدة مرات واستمر بشتمه إذ قال له: 'مُت أنا سأقتلك'، وجاء ذلك بعدما تلقى مركز الشرطة في تاريخ 30.12.22 بلاغًا حول تعرض شخص للطعن في شارع رئيسي في مدينة سخنين. نتيجة لعملية الطعن أصيب الضحية بجروح خطيرة وتمّ نقله لتلقي العلاج الطبيّ".

وأضافت أنه "سارع أفراد شرطة الشمال بالوصول إلى مكان الحادث، وباشروا بالتحقيق وألقوا خلال وقت قصير القبض على المشتبه في الحادث، من سكان سخنين يبلغ من العمر (25 عامًا). ومع تقدم التحقيق، الذي شمل جمع الأدلّة الجنائية والبيّنات، وكذلك جمع الكاميرات، تمّ تأسيس مواد الأدلة لتقديم المشتبه به إلى العدالة. في غضون ذلك، في تاريخ 11.01.23 تمّ تقديم لائحة اتهام وطلب تمديد التوقيف حتى نهاية الإجراءات القانونية ضدّ المشتبه به من قبل مكتب النيابة العامّة في حيفا".

بودكاست عرب 48

#سخنين
#جنائيات
#لوائح اتهام
#العنف والجريمة

حوارات

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تمديد اعتقال شابين بشبهة محاولة قتل آخر من دير الأسد
تمديد اعتقال شابين بشبهة محاولة قتل آخر من دير الأسد

2023-01-15

اعتقال 6 شبان من أم الفحم ودير الأسد بشبهة اختطاف آخر من حيفا
اعتقال 6 شبان من أم الفحم ودير الأسد بشبهة اختطاف آخر من حيفا

2023-01-15

إصابة خطيرة لرضيع بضربة برد في النقب
إصابة خطيرة لرضيع بضربة برد في النقب

2023-01-15

الأكثر قراءة

منطقة حيفا: مقتل شخص إثر تعرضه لجريمة طعن وإصابة آخر

منطقة حيفا: مقتل شخص إثر تعرضه لجريمة طعن وإصابة آخر

2023-01-14
12 شهيدا بينهم 3 أطفال برصاص الاحتلال منذ بداية 2023

12 شهيدا بينهم 3 أطفال برصاص الاحتلال منذ بداية 2023

2023-01-14
حالة الطقس: جو بارد وماطر في أنحاء البلاد

حالة الطقس: جو بارد وماطر في أنحاء البلاد

2023-01-14
حقيقة الجدل الإسرائيلي الداخلي

حقيقة الجدل الإسرائيلي الداخلي

2023-01-14
بايدن وكيشيدا يناقشان قضايا دولية وتعزيز العلاقات الثنائية

بايدن وكيشيدا يناقشان قضايا دولية وتعزيز العلاقات الثنائية

2023-01-14