اتهام شاب بطعن آخر من سخنين

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا، حديثا، لائحة اتهام ضدّ شاب (25 عامًا) من سكان مدينة سخنين بعد طعنه لآخر وإصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها لتلقي العلاج في المستشفى.

ووفقا لادعاء الشرطة حسب ما جاء في بيان أصدرته، اليوم الأحد، فإنه "قُدمت لائحة اتّهام وطلب تمديد التّوقيف حتّى الانتهاء من الإجراءات القانونيّة بحقّ أحد سكان سخنين الذي طعنَ شخصًا عدة مرات واستمر بشتمه إذ قال له: 'مُت أنا سأقتلك'، وجاء ذلك بعدما تلقى مركز الشرطة في تاريخ 30.12.22 بلاغًا حول تعرض شخص للطعن في شارع رئيسي في مدينة سخنين. نتيجة لعملية الطعن أصيب الضحية بجروح خطيرة وتمّ نقله لتلقي العلاج الطبيّ".

وأضافت أنه "سارع أفراد شرطة الشمال بالوصول إلى مكان الحادث، وباشروا بالتحقيق وألقوا خلال وقت قصير القبض على المشتبه في الحادث، من سكان سخنين يبلغ من العمر (25 عامًا). ومع تقدم التحقيق، الذي شمل جمع الأدلّة الجنائية والبيّنات، وكذلك جمع الكاميرات، تمّ تأسيس مواد الأدلة لتقديم المشتبه به إلى العدالة. في غضون ذلك، في تاريخ 11.01.23 تمّ تقديم لائحة اتهام وطلب تمديد التوقيف حتى نهاية الإجراءات القانونية ضدّ المشتبه به من قبل مكتب النيابة العامّة في حيفا".