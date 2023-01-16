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حيفا: اعتقال مشتبهة بتقييد رضيعها وحبسه في قفص حديدي

تاريخ النشر: 16/01/2023 - 14:21

حيفا: اعتقال مشتبهة بتقييد رضيعها وحبسه في قفص حديدي
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة والدة طفل من مدينة حيفا، الليلة الماضية، بشبهة تقييد رضيعها وحبسه داخل قفص حديدي.

ووفقا للشرطة فإنه "خلال نشاط لشرطة حيفا والناصرة، الليلة الماضية، في حيفا، ضدّ حيازة المخدرات، اعتقلت الشرطة شابين (22 و27 عامًا)، وجاء ذلك بعد التفتيش إذ وجدت الشرطة كمية من المخدرات من نوع كريستال وحشيش في المكان".

وأضافت أنه "خلال التفتيش في المنطقة ذاتها وجدت الشرطة عائلة لديها ستة أطفال، بينهم طفل (عام واحد)، وجد وهو مكبل وموضوع في قفص حديدي، وتمكن أفراد الشرطة من فك قيده، وعليه تمّ اعتقال الأم (35 عامًا) من سكان حيفا، حيث طلبت الشرطة من المحكمة بإصدار أمر لتمديد اعتقال الأم والمشتبهين على ذمّة التحقيق".

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#حيفا
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