اعتقال شبان من كفر قاسم ويافا بشبهة محاولة اغتيال شخص بواسطة مسيرة متفجرة

أعلنت الشرطة، صباح اليوم الخميس، عن اعتقال "سبعة مشتبهين من سكان يافا وكفر قاسم، في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، وهم: يحيى جابر وعمر صرصور وأحمد فريج وعمر طه ومحمد نادي ونور صرصور وخالد صرصور، لمشاركتهم في تنظيم إجرامي كان يخطط لاغتيال شخص في منطقة يافا باستخدام طائرة مسيرة مثبت بها عبوة ناسفة شديدة الانفجار".

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "في بحث بالقرب من المكان الذي تم فيه اعتقال المشتبه بهم، عثرت الشرطة على مجموعتين من الطائرات المسيرة، والهواتف المحمولة، والعبوات الناسفة، والمتفجرات".

وأضافت أنه "تم يوم 14.12.2022 الشروع بالتحقيق في هذه القضية بعد أن قام عامل من الفلبين بإبلاغ الشرطة عن مشاهدته لطائرة مُسيرة موصولة بغرض ما، عندها تم استدعاء خبير المتفجرات الذي كشف عن أن الحديث يدور عن عبوة شديدة الانفجار".

وأشارت إلى أنه "تم إلقاء مهمة التحقيق على عاتق وحدة 'يمار' التي شرعت بالتحقيق السري، إلى أن كشفت عن المخطط، وقد أدت تحقيقات الشرطة إلى المشتبه بهم وهم من سكان كفر قاسم، وفي يوم 28.12.2022، شوهد 4 من المشتبه بهم من كفر قاسم لدى وصولهم في ساعات الليل إلى بيت في يافا، وقد شاهد أفراد الشرطة طائرة مسيرة انطلقت بالهواء، عندها تم إصدار أمر لاقتحام المنزل، واعتقلت الشرطة 4 مشتبه بهم من كفر قاسم ومشتبه آخر من يافا ، وعثر أفراد الشرطة خلال تفتيش المنطقة على طائرتين مُسيرتين، وهواتف نقالة ومواد متفجرة".

ومددت المحكمة اعتقال المشتبهين، من حين لآخر، ومن المزمع أن تقدم النيابة العامة، اليوم، لائحة اتهام ضد المشتبهين مرفقة بطلب لاعتقالهم، لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهم.