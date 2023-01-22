إنقاذ طفلة من حريق داخل منزل في أبو سنان

أخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ حريقا هائلا اندلع داخل منزل مأهول في قرية أبو سنان بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن الطواقم أنقذت طفلة صغيرة علقت داخل المنزل بعد أن شبت النار فيه، وقامت بإخراجها من سريرها في غرفة الأطفال.

ونقلت طواقم طبية الرضيعة، وهي بحالة متوسطة، بسيارة العلاج المكثف إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا.

وأسفر الحريق كذلك عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة للمنزل ومحتوياته.

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.

وفي سياق ذي صلة، يُستدل من معطيات مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد أن المدافئ غير الآمنة هي السبب لمعظم الحرائق المنزلية التي تحدث في فصل الشتاء.

وأوصت المؤسسة باستخدام وسائل تدفئة بدون احتراق أو بدون لهبة مشتعلة، إذ أن استخدام المشعاع "الرادياتور" والمُكيف يعتبر الأكثر أمانا للسكان.