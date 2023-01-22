عدد سكان أم الفحم نحو 60 ألف نسمة

يُستدل من تقرير أصدره قسم أنظمة المعلومات في بلدية أم الفحم اليوم، الأحد، معطيات وإحصاءات جديدة حول عدد السكان في المدينة مع انتهاء العام الماضي 2022، ويشمل التقرير تفصيلا للأحوال الشخصية بما يخص عدد الذكور والإناث وحالات الزواج والطلاق ونسب الأجيال المختلفة.

وتبين من التقرير أن عدد المواطنين الكلي في مدينة أم الفحم حتى نهاية العام 2022 ووفقًا لمعطيات سجلّ السكان في وزارة الداخلية بلغ 59354 مواطنا.

وللمقارنة، في العام 2021 كان عدد سكان أم الفحم 58291، وفي العام 2020 بلغ 57434، وفي العام 2019 كان 56806.

وأشارت معطيات العام 2022 إلى أن عدد الإناث بلغ 29085، وعدد الذكور 30269.

كما بلغ عدد حالات الوفاة خلال العام 2022: 181 حالة. 97 من الذكور و84 من الإناث. وعدد المواطنين الذين تركوا المدينة 312 بينهم 121 من الذكور و191 من الإناث.

أما عدد المتزوجين فبلغ 24452 وعدد العُزّاب 32932، وعدد المنفصلين 753 (تراكمي)، وعدد الأرامل 1201 (تراكمي) 131 من الذكور و1070 من الإناث. وعدد المواطنين اليهود 28، وعدد المواطنين الدروز 2، عدد المواطنين القادمين للمدينة من دول أخرى 895.

يشار إلى أن عدد المواطنين من جيل 0-5 بلغ 6910، وعدد المواطنين من جيل 6-12 هو 7868، وعدد المواطنين من جيل 13-17 هو 5937، وعدد المواطنين من جيل 18-21 هو 5074، وعدد المواطنين من جيل 22-24 هو 3758، وعدد المواطنين من جيل 25-29 هو 5194، وعدد المواطنين من جيل 30-34 هو 4114، وعدد المواطنين من جيل 35-39 هو 3327، وعدد المواطنين من جيل 40-44 هو 3351، وعدد المواطنين من جيل 45-49 هو 3528، وعدد المواطنين من جيل 50-54 هو 2990، وعدد المواطنين من جيل 55-59 هو 2657، وعدد المواطنين من جيل 60-64 هو 1782، وعدد المواطنين من جيل 65-69 هو 1225، وعدد المواطنين من جيل 70-74 هو 691، وعدد المواطنين من جيل 75-120 بلغ 948 مواطنا.