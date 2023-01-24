عرب ٤٨ يتجدد
  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة خطيرة لعامل في ورشة بناء بعسقلان

تاريخ النشر: 24/01/2023 - 14:25

إصابة خطيرة لعامل في ورشة بناء بعسقلان
من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل بورشة بناء في مدينة عسقلان (أشكلون)، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر طبية بأن العامل أصيب بجروح خطيرة وحالته غير مستقرة وفاقد للوعي، وذلك إثر سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله بورشة بناء، الساعة 13:05، ويعاني من إصابة في الرأس والصدر، وجرى نقله وهو تحت التخدير والتنفس الاصطناعي إلى مستشفى "برزلاي" لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إبلاغ مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

بودكاست عرب 48

#عسقلان
#أشكلون
#عمال
#حوادث العمل
#ورش بناء

حوارات

حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين
حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين

2023-01-21

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إخلاء مدرسة في قلنسوة إثر شبوب حريق
إخلاء مدرسة في قلنسوة إثر شبوب حريق

2023-01-24

مستشفى الناصرة الإنجليزي: أربعة آلاف حادث عنف في السنة
مستشفى الناصرة الإنجليزي: أربعة آلاف حادث عنف في السنة

2023-01-24

هدم العراقيب للمرة 212
هدم العراقيب للمرة 212

2023-01-24

الأكثر قراءة

عرعرة: الشرطة تقتحم منزل الأسير المحرر كريم يونس وتقتاد زوجة شقيقه للتحقيق

عرعرة: الشرطة تقتحم منزل الأسير المحرر كريم يونس وتقتاد زوجة شقيقه للتحقيق

2023-01-23
فلسطينيون يصدون اقتحام أعضاء الليكود والمستوطنين للخان الأحمر

فلسطينيون يصدون اقتحام أعضاء الليكود والمستوطنين للخان الأحمر

2023-01-23
حالة الطقس: استمرار انحباس الأمطار وأجواء دافئة

حالة الطقس: استمرار انحباس الأمطار وأجواء دافئة

2023-01-23
المستشارة القضائية بصدد البحث في تنحية نتنياهو إثر تناقض مصالح

المستشارة القضائية بصدد البحث في تنحية نتنياهو إثر تناقض مصالح

2023-01-23
زوجة الأسير وليد دقة: حالته جيدة ولا تطور باستثناء آلام مرحلة العلاج

زوجة الأسير وليد دقة: حالته جيدة ولا تطور باستثناء آلام مرحلة العلاج

2023-01-23