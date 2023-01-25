اتهام شخصين بمحاولة قتل آخر في كفر ياسيف

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضدّ نضال أبو لطيف من الرامة وعمار ذباح من دير الأسد، نسبت إليهما "محاولة قتل شخص من دير الأسد في مطعم بكفر ياسيف".

وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال المتهمين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهما.

ووفقا للشرطة فإنه "أثناء نشاط ميداني لأفراد شرطة إسرائيل في يوم 30/11/22 مساءً، سُمع صوت إطلاق نار بجانب مطعم في كفر ياسيف. سارع العديد من القوات إلى مكان الحادث، بما في ذلك من لواء الساحل، وشرعوا بالتحقيق في ملابسات إطلاق النار. من مادة التحقيق تبين أن شجارا اندلع داخل المطعم أصيب فيه شخص بجروح خطيرة وخارج المطعم تم إطلاق النار في الهواء. نُقل التحقيق إلى الوحدة المركزية في لواء الشمال، وفي أقل من 24 ساعة تم القبض على 3 من المشتبه بهم، وفي نهاية التحقيق تمّ اتهامهم بجريمة محاولة القتل".

وأضافت أنه "مع تقدم التحقيق، تبين أنّ هناك اثنين من المشتبه بهم الآخرين، نضال أبو لطيف وعمار ذباح، متورطين في الحادث وفرا من مكان الحادث. في نهاية مطاردة متواصلة استمرت عدة أسابيع، تمّ القبض على المشتبهين في سيارة نقلتهما من أراضي السلطة الفلسطينية، حيث تمّ ضبط مبلغ كبير من المال في حوزتهما، بالإضافة إلى الأغراض التي أشارت إلى نيتهما على الفور مغادرة البلاد عن طريق البحر".