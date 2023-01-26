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إحراق عيادة لطب الأسنان في رهط

تاريخ النشر: 26/01/2023 - 11:55

إحراق عيادة لطب الأسنان في رهط
من مكان الحريق في رهط، الليلة الماضية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اقتحم جناة مجهولون، الليلة الماضية، عيادة لطب الأسنان في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، وألقوا زجاجة حارقة داخل العيادة، ما أسفر عن احتراق العيادة وحدوث أضرار جسيمة وخسائر فادحة لمحتويات العيادة.

وتعود العيادة لطبيب الأسنان بلال جمال العبرة، وكان قد افتتحها في العام 2015.

وحاول مراسل "عرب 48" الحصول على تعقيب الطبيب، لكنه لم يجب على توجهه لغاية الآن، وسننشر تعقيبه إذا ما وصلنا في وقت لاحق.

واستنكر عدد من الأهالي والقيادات المحلية في رهط جريمة إحراق العيادة، معربين عن تذمرهم واستيائهم من إضرام النار في عيادة تقدم خدمات طبية لمرضى.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يُبلغ عن اعتقال مشتبهين وأية تفاصيل عن ملابسات وأسباب إحراق العيادة.

بودكاست عرب 48

#رهط
#النقب
#حرائق
#جنائيات
#بلال جمال العبرة

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