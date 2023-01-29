اللجون المهجرة: سرقة شواهد أضرحة الشهداء للمرة الثانية

سرقت السلطات الإسرائيلية الشواهد التي وضعت على أضرحة شهداء مقبرة اللجون المهجرة، وذلك بعد ساعات قليلة من نصبها من قبل لجنة تخليد شهداء اللجون وأم الفحم.

وكانت لجنة تخليد الشهداء قد نصبت شواهدا جديدة على أضرحة الشهداء في المقبرة ردا على قيام السلطات الإسرائيلية بإزالتها وتخريب الشواهد على الأضرحة، وذلك ضمن مساعي اللجنة للحفاظ على معالم المقبرة وتخليد الشهداء فيها.

وقامت ما تسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" قبل أسبوعين وبشكل استفزازي بإزالة الشواهد التي وضعتها اللجنة، كما سرقت النصب التذكاري للشهداء في المقبرة، بادعاء أن أرض المقبرة تتبع لها ويُمنع تغيير أي شيء فيها.

وأبدت لجنة تخليد شهداء اللجون وأم الفحم غضبها واستنكارها للاعتداءات المتكررة على مقبرة اللجون، وأكد ناشطون إصرارهم على تثبيت الشواهد في المقبرة مهما كان رد السلطات الإسرائيلية، وذلك من أجل الحفاظ على معالم المقبرة التاريخية وصيانتها من أي تدنيس.

وقال عضو اللجنة، مريد فريد، لـ"عرب 48" إنه "سيعقد اجتماعا طارئا غدا، وذلك لبحث الرد على الاعتداءات المستمرة على مقبرة اللجون وسرقة الشواهد والنصب التذكاري".