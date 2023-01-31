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النقب: نصب خيمة احتجاج ضد استئناف تجريف وتحريش الأراضي

تاريخ النشر: 31/01/2023 - 06:03

النقب: نصب خيمة احتجاج ضد استئناف تجريف وتحريش الأراضي
الشرطة توفر الحماية للجرافات في النقب، الأحد
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قررت لجنة التوجيه لعرب النقب والمجلس الاقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف في النقب، جنوبي البلاد، تصعيد الخطوات النضالية ضد استئناف تجريف وتحريش الأراضي في قرية بير الحمام، خلال الأيام الأخيرة.

وفي أعقاب التجريف الذي جرى في بير الحمام، عقدت لجنة التوجيه لعرب النقب والمجلس الاقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف في مقر المجلس، أول من أمس، بمشاركة واسعة من اللجان المحلية وشباب متطوعين من الكليات والجامعات ممثلين في "ميديا النقب"، مجموعة مهتمة بالجانب الإعلامي العبري والأجنبي العالمي.

وأقر المجتمعون نصب خيمة احتجاج في بير الحمام على أن تفعّل خلال الفترة المقبلة.

وأقروا كذلك عقد اجتماع لأهالي منطقة النقع على أن تنظم الناس من أجل التصدي لمخططات التحريش التي تنوي الحكومة الإسرائيلية تنفيذها في هذه المنطقة.

وإضافة لهذا، أقر المجتمعون تقديم مخطط مفصل من أجل طلب إقامة مركز خدمات لبئر الحمام والنقع، والمطالبة بالاعتراف بالقرى الست في منطقة النقع. كما بحثوا تشكيل طاقم من الحقوقيين والمحامين، والتوجه إلى رؤساء المجالس والبلديات في النقب لأن يكونوا ضمن الحراك للتصدي للمخطط الذي يستهدف كل أهل النقب سواء قرى معترف بها أو مسلوبة الاعتراف.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية استأنفت أعمال التجريف في الأراضي تمهيدا لتحريشها في بئر الحمام بالنقب، أول من أمس الأحد. واقتحمت الجرافات والآليات منطقة النقب تحت حماية قوات معززة من الشرطة، فيما تواجد العشرات من الأهالي في المكان تصديا لعمليات التجريف والتحريش.

بودكاست عرب 48

#النقب
#لجنة التوجيه
#تجريف وتحريش الأراضي
#بير الحمام
#منطقة النقع
#المجلس الاقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف

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