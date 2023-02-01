إضراب في مدارس وبساتين ورياض الأطفال بأم بطين بسبب أزمة السفريات

أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب في قرية أم بطين في منطقة النقب، جنوبي البلاد، الإضراب في كافة المدارس والبساتين ورياض الأطفال، اليوم الأربعاء، وذلك احتجاجا على أزمة نقل الطلاب من ضواحي القرية إلى مدارسهم.

ووفقا للجنة فإن الإضراب يشمل أكثر من ألفي طالب وطالبة في كل من مدرسة السنابل، ومدرسة أبو كف، ومدرسة عتيد أورط الثانوية، بالإضافة إلى رياض الأطفال والبساتين.

وقالت لجنة أولياء أمور الطلاب في قرية أم بطين إن الإضراب يأتي تضامنا مع مئات الطلاب المضربين منذ يوم 16 كانون الثاني/ يناير 2023، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين المجلس الإقليمي القيصوم، الذي تقع القرية ضمن منطقة نفوذه، وشركة السفريات لنقل الطلاب، ما يتسبب بمعاناة الطلاب منذ بداية السنة الدراسية في الوصول للمدارس.

وأضافت أن أهالي طلاب منطقة "زقوح" كانوا قد أعلنوا، قبل أسبوعين، عن إضراب مفتوح، بعد معاناة الطلاب بسبب أزمة السفريات في المنطقة منذ بداية العام الدراسي، وسير الطلاب على الأقدام لمسافات طويلة ذهابا وايابا.

وأكدت اللجنة أن الإضراب جاء بعد فشل كل المحاولات بحل الأمر مع قسم التربية والتعليم في المجلس الإقليمي القيصوم، إذ أعلنت عن الإضراب وحمّلت مسؤول قسم التربية والتعليم المسؤولية المباشرة لامتناعه عن حل الإشكالية، وسيتم التواصل مع وزارة التربية والتعليم وإبلاغها بالأمر، وفقا للجنة.

ولم يصدر عن المجلس الإقليمي القيصوم أية تعقيب على إعلان اللجنة في أم بطين الإضراب، وسنقوم في "عرب 48" بنشره إذا ما وصلنا، في وقت لاحق.