إصابتان إحداهما خطيرة في حادث طرق قرب أم الفحم

أسفر حادث طرق وقع اليوم، الإثنين، بالقرب من مدينة أم الفحم عن إصابتين وصفتا بأنهما خطيرة ومتوسطة.

أصيب شخصان بجروح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة، اليوم الإثنين، إثر حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع وادي عارة (65) بالقرب من مدينة أم الفحم.

وعملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على تخليص شخص علق داخل شاحنة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة جلبوع تلقى، الساعة 10:57، بلاغا عن حادث طرق بين سيارة خصوصية وشاحنة في أم الفحم، وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصابين، أحدهما حالته خطيرة والآخر طفيفة، ونقلا بعدها إلى مستشفى (هعيمك) بالعفولة لاستكمال العلاج".

وشهد الشارع ازدحامات مرورية من مفرق أم الفحم جنوبا إلى مفرق كفر قرع. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.