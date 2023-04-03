الجريمة في المجتمع العربي: 3 مصابين بإطلاق نار في دير حنا وأم الفحم

أسفرت جريمتا إطلاق نار منفصلتين في دير حنا وأم الفحم عن إصابة 3 شبان بجروح، أحيلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من مكان الجريمة في أم الفحم

أصيب 3 شبان بجروح متفاوتة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين في دير حنا وأم الفحم، مساء الإثنين.

في أم الفحم، أصيب شابان بجروح في القسم السفلي من جسديهما من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار، خلال تواجدهما في متنزه "النافورة" بالمدينة.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي دير حنا، أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار خلال تواجده داخل سيارة بحي طلعة خميسة.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للشاب بعد إصابته في يده وقدميه، ثم أحيل إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع عام 2023 ولغاية الآن، 39 قتيلا. وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.