أراد الانتقام وطعن آخر: اتهام شاب من يافا

جرى تمديد اعتقال المشتبه به في محكمة الصلح في تل أبيب، وفي نهاية التحقيق تم تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه به مرفقة بطلب اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القضائية بحقه.

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في تل أبيب، هذا الأسبوع، لائحة اتهام خطيرة بحق شاب يبلغ من العمر 20 عاما من يافا اعتقلته الشرطة، بعد أن سعى لإيذاء والد سجين قام بصب الزيت المغلي عليه في السجن، لكنه أخطأ في تحديد هويته وطعن شخص آخر، وفي النهاية أُلقي القبض عليه.

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم غادر منزله في يافا وركب دراجة نارية وتوجه نحو محل تجاري في شارع (يافيت)، ولدى وصوله إلى المحل، نزل المتهم عن الدراجة النارية مرتديا خوذة وقفازا في يده، واقترب من الضحية، وهو من سكان الرملة يبلغ من العمر 50 عاما، وطعنه عدة مرات.

بعد ذلك، طوى لوحة ترخيص الدراجة النارية وهرب من مكان الحادث.

وتم تمديد اعتقال المشتبه به في محكمة الصلح في تل أبيب، وفي نهاية التحقيق تم تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه به مرفقة بطلب اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القضائية بحقه.