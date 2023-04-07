مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق قرب القدس

أسفر حادث طرق وقع على شارع 1 بالقرب من مدينة القدس، فجر اليوم الجمعة، عن مصرع سائق دراجة نارية وإصابة سائقة مركبة خصوصية بجروح تراوحت بين المتوسطة والطفيفة.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

لقي سائق دراجة نارية مصرعه في حادث طرق وقع فجر اليوم، الجمعة، بالقرب من مدينة القدس.

وأفاد مصدر طبي بأنه تلقى بلاغا، الساعة 01:30، عن حادث طرق لسائق دراجة نارية بمنطقة القدس على شارع رقم 1 لشارع 16 تجاه القدس، إذ أسفر الحادث عن مصرع شاب عن عمر ناهز 26 عاما، واضطر الطاقم الطبي لإقرار وفاته على الفور، وأصيبت سائقة مركبة خصوصية بجروح تراوحت بين المتوسطة والطفيفة، ونقلت إلى مستشفى "شعريه تسيدك" لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من تقرير جديد أصدرته جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر)، حديثا، أن السائقين الشباب ممن دون سن الرابعة والعشرين من المجتمع العربي هم الأكثر ارتكابا لحوادث الطرق القاتلة.

وظهر من التقرير أنه خلال الأعوام 2013 و2022، شهدت شوارع البلاد نحو 25 ألف حادث طرق تسبب في وقوعها سائقون شبان عرب.

ودعت الجمعية وزارة المواصلات إلى إقرار "الخطة القطرية للأمان على الطرق" وإنقاذ حياة البشر خصوصا السائقين من فئة الشباب.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 93 شخصا، بينهم 21 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال العام الماضي 2022. كما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.