احتراق سيارة ودرجة نارية بحيفا ومتجر في الطيبة

أسفر حريق في سيارة ودراجة نارية، في حادثين منفصلين بمدينة حيفا، وحريق في محل لبيع الدراجات الهوائية في مدينة الطيبة، فجر اليوم الأحد، عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة.

اندلع حريق في سيارة ودراجة نارية، في حادثين منفصلين بمدينة حيفا، كما شبت النار في محل لبيع الدراجات الهوائية في مدينة الطيبة، فجر اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" بأن "طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت، فجر اليوم، على إخماد حريقين، الأول في شارع (هعتسمؤوت) حيث قامت بإخماد حريق شب في دراجة نارية، وبعد ثلاث ساعات من هذا الحريق وصل بلاغ عن حريق في سيارة بشارع (هعوغين). الطواقم أخمدت الحريق ولم يبلغ عن إصابات في الحالتين".

احتراق الدراجة النارية في حيفا

وفي بيان آخر، أفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" بأن "طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت، فجر اليوم، على إخماد حريق كبير شب في حانوت للدراجات الهوائية، في الطابق الأول لمبنى سكني. الطواقم منعت انتشار الحريق إلى جانب إخراج الدخان الكثيف من المكان بعد التأكد من عدم وجود عالقين"

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفات للتحقيق في الحوادث الثلاثة.