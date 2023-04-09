الكنائس الشرقية بالناصرة تحتفل بأحد الشعانين والغربية بالفصح المجيد

تحتفل الطوائف المسيحية الشرقية اليوم بأحد الشعانين، في حين تحتفل الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي بعيد الفصح المجيد.

على الرغم من التوتر الذي يخيم على الجو العام وحالة من عدم الاستقرار تسود البلاد، تعيش مدينة الناصرة أجواء احتفالية، إذ تحتفل الطوائف المسيحية الشرقية اليوم بأحد الشعانين، في حين تحتفل الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي بعيد الفصح المجيد.

ويشارك الآلاف من أهالي المدينة في المسيرات الكشفية وفي القداديس الاحتفالية والصلوات الخاصة التي تقام بهاتين المناسبتين.

يحمل المشاركون بأحد الشعانين الشموع وباقات الزهور، في حين زينت ساحة كنيسة البشارة للروم الأرثوذكس بسعف النخيل التي ترمز لأحد الشعانين، وتبادل المحتفلون التهاني، ثم انطلقت مسيرة كشفية جابت محيط الكنيسة.

وكانت الكنائس المسيحية قد شهدت احتفالات على مدار الأسبوع تخللها قراءة الأناجيل وخميس الأسرار والاحتفال بالجمعة الحزينة وسبت النور الذي يرمز إلى قيامة المسيح، عليه السلام.

وتحتفل الطوائف الشرقية على مدار أيام الأسبوع المقبل لغاية عيد الفصح المجيد الذي يصادف يوم الأحد المقبل.