الشرطة الإسرائيلية تبعد طارق دعور من عكا عن المسجد الأقصى لشهرين

أبعدت السلطات الإسرائيلية الأسير المحرر طارق دعور من مدينة عكا لمدة شهرين عن المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

سلمت السلطات الإسرائيلية الأسير المحرر طارق دعور من مدينة عكا، حديثا، أمرا بإبعاده لمدة شهرين عن المسجد الأقصى المبارك وعدم الاقتراب من محيطه في مدينة القدس المحتلة، وجرى التحقيق معه في مركز للشرطة بالقدس الأسبوع الماضي.

واعتقلت الشرطة، يوم الإثنين الماضي، دعور من منزله في عكا، وذلك بعد مضي أسبوعين من التحقيق معه حول صلاته وزياراته للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس بشكل دائم.

ووفقا لادعاء الشرطة في أمر الإبعاد لدعور فإنه يُخشى من أن يقوم بـ"التحريض وإثارة الفوضى" خلال وجوده في المسجد الأقصى، وبناء عليه تقرر إبعاده عن الأقصى.

يذكر أن الشرطة اعتقلت وأبعدت طارق دعور عن المسجد الأقصى المبارك مرات عدة في الآونة الأخيرة.