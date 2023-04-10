طالب التجمّع الفحماوي بلدية أم الفحم وإدارتها بأن تتخذ موقفا واضحا وحازما بهدف إلغاء المناقصة وعدم الاستسلام وقبولها، مؤكدًا أنه سيدعم موقف وخطوات البلدية في التصدي وإفشال المناقصة بصيغتها الحالية.

أصدر فرع التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ في أم الفحم بيانًا، صباح اليوم الإثنين، تطرق فيه للنشر الأخير حول مناقصة قسائم البناء في جبل قحاوش في المدينة.

وأكد تجمّع أم الفحم عن رفضه القاطع لهذه المناقصة وكل ما قد ينجم عنها من إضرار لوحدة أهالي أم الفحم، وأنه سيعمل بكل جهد ممكن ومن خلال كافة الوسائل السياسية والقانونية للتصدي لهذه المناقصة.

وأشار التجمّع في بيانه إلى أن نشر هذه المناقصة هو محاولة لإثارة الفتنة بين أبناء البلد الواحد وهو ما لا يمكن أن نقبله أو نرضى فيه، بل سنعمل بكل جهد لوأد الفتنة والتصدي لها.

وأضاف بيان التجمّع الفحماوي أن هذا النشر كان صدمة لنا كما صُدم الجميع من هذا النشر لقسائم القطع السكنية في جبل قحاوش والمبالغ الطائلة مقابل كل قسيمه بادعاء تكاليف تطوير للمنطقة، كما أننا صدمنا من كون موقف الوزارة ودائرة الأراضي الذي دعا البلدية لتأجيل نشر المناقصة بصيغتها الحالية.

وطالب التجمّع الفحماوي بلدية أم الفحم وإدارتها بأن تتخذ موقفا واضحا وحازما بهدف إلغاء المناقصة وعدم الاستسلام وقبولها، مؤكدًا أنه سيدعم موقف وخطوات البلدية في التصدي وإفشال المناقصة بصيغتها الحالية.

وختم تجمع أم الفحم بالقول إنه "نتوجه لأهلنا كافة في أم الفحم بالتكاتف والتعاضد بعدم التقدم لهذه المناقصة وإفشالها بصيغتها الحالية المثيرة للفتنة بين أبناء البلد الواحد. وبهذا الصدد باشرنا بالاتصال مع محامين بهدف الاستشارة القانونية وتقديم التماس للجهات القضائية لإلغاء المناقصة والعمل على وقفها الفوري".