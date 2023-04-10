فيضانات جنوبي البلاد: تخليص 26 عالقا والبحث عن 3 مفقودين وإغلاق شوارع

فقدت آثار 3 أشخاص فيما جرى تخليص 26 عالقا وإغلاق عدد من الشوارع إثر تشكل فيضانات وسيول نتيجة هطول الأمطار جنوبي البلاد.

أدى هطول الأمطار في أنحاء البلاد مساء، الإثنين، إلى إغلاق شوارع وتخليص 26 عالقا من جراء الفيضانات والسيول جنوبي البلاد فيما أبلغ عن فقدان آثار 3 أشخاص في وادي صخير بمحاذاة شارع 40 بمنطقة العربة.

وشرعت قوات من الشرطة بمساندة مروحيات وطواقم من الإنقاذ بأعمال البحث عن المفقودين الثلاثة بعد انقطاع الاتصال معهم.

ولم تعرف بعد هوية الأشخاص المفقودين.

وعُلم أنه جرى تخليص 26 عالقا على يد الشرطة والجيش وطواقم الإسعاف والإنقاذ من جراء الفيضانات جنوبي البلاد، فيما تتواصل أعمال البحث والإنقاذ عن عالقين ومفقودين آخرين.

وفي أعقاب ذلك، جرى إغلاق شارع 10 أمام حركة السير لغاية يوم غد، الثلاثاء، بناء على مستجدات حالة الطقس والأمطار، فيما جرى مطالبة المواطنين بعدم الاقتراب من مناطق الفيضانات.

وفي السياق، عملت طواقم سلطة الإطفاء والإنقاذ على تخليص عالقين دخلوا بسياراتهم إلى مجرى الفيضانات بعد أن حاولوا اجتياز مسارات الفيضانات في مناطق مختلفة جنوبي البلاد.

كما قامت طواقم الإنقاذ بتخليص عالق حاول اجتياز المياه بدراجته النارية إلى جانب عائلة دخلت بسيارتها مجرى المياه في مفترق "منوحا" حيث غمرت المياه سيارتها.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لثلاث شابات من السيارة، إذ وصفت حالتهن بالطفيفة إثر تعرضهن للبرد، وقد جرى نقلهن إلى مستشفى "يوسفتال" لاستكمال العلاج.

وأغلقت الشرطة عددا من الشوارع جنوبي البلاد بينها شارعي 40 و90 في عدة مقاطع في أعقاب الفيضانات والسيول التي غمرتها، وطالبت السائقين بسلك طرق بديلة واتباع الإرشادات الصادرة حفاظا على سلامتهم.