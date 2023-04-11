استمرار الإضراب في مدرسة سما للتعليم الخاص برهط

لجنة أولياء أمور الطلاب: "لن نسمح بأن يعود أطفالنا إلى المدرسة في ظل الاعتداءات المتكررة للمدرسة، ونطالب البلدية بإيجاد حل لهذه الاعتداءات الغاشمة".

يستمر إضراب الطلاب في مدرسة سما للتعليم الخاص في مدينة رهط لليوم الثاني على التوالي، وذلك احتجاجًا على الاعتداء الذي تعرضت له المدرسة، فجر أمس الإثنين، إذ اقتحم ملثمون المدرسة وقاموا بسرقة ممتلكاتها وتخريبها.

وجاء إعلان الإضراب المفتوح من لجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة، في أعقاب الاعتداءات المتكررة عليها، إذ أن المدرسة تعرضت خلال الشهرين لثلاثة اعتداءات وسرقة ممتلكات.

وقال رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة سما، رشيد أبو مديغم، لـ"عرب 48" إن "الإضراب مستمر على الرغم من اتفاق مديرة المدرسة ورئيس قسم المعارف بالبلدية على فك الإضراب، إذ أننا لن نسمح بأن يعود أطفالنا إلى المدرسة في ظل الاعتداءات المتكررة للمدرسة، ونطالب البلدية بإيجاد حل لهذه الاعتداءات

الغاشمة".

وأشار أبو مديغم إلى أنه "ستقام اليوم، الثلاثاء، مظاهرة احتجاجية للطلاب وذويهم، وذلك احتجاجًا على الاعتداءات المستمرة للمدرسة".