بدء العمل بمخطط يتهدد أراضي الطيبة

قال أحد أصحاب الأراضي، محمد عمشة، لـ"عرب 48" إن "هذه الأعمال التي تقوم بها الشركة تمهد لإقامة الشارع على الرغم من نضالنا ومعارضتنا الشديدة له".

تجوّل مندوبو شركة "نتيفي يسرائيل" صباح اليوم، الثلاثاء، غربي مدينة الطيبة، وقاموا بأخذ قياسات للشوارع والمنطقة.

ولاحظ أصحاب الأراضي المجاورة لشارع 6 (عابر إسرائيل) المحاذي للطيبة، أعمال تخطيط تتم في المنطقة، وحين سألوا مندوبي شركة "نتيفي يسرائيل" عن سبب تواجدهم رفضوا الإجابة.

ويشعر أصحاب الأراضي في المنطقة الغربية لمدينة الطيبة (منطقة السهل) بحالة من القلق في أعقاب تخطيط السلطات الإسرائيلية إقامة شارع التفافي لشارع 444 الرئيسي للطيبة على حساب أراضيهم الخاصة.

ومن المزمع أن يصادر الشارع الالتفافي 444 نحو 900 دونم من أراضي الطيبة الخاصة، إذ أن هذه الأراضي بغالبيتها زراعية، تشتهر بزراعة التين والعنب.

وقال أحد أصحاب الأراضي، محمد عمشة، لـ"عرب 48" إن "هذه الأعمال التي تقوم بها الشركة هي تمهيدية لإقامة الشارع على الرغم من نضالنا القائم والمعارضة الشديدة".

أضاف أنه "نلاحظ أن العمل بدأ بالخفاء، والسلطات تريد أن تنفذ هذا المخطط خلسة حتى لا يتسنى لنا أن نوقفه في الآونة الأخيرة، وهذا يتطلب منا أن نكون أكثر دراية وانتباه لما يحصل من خلف الكواليس".