تعليق الإضراب في مدرسة سما للتعليم الخاص برهط

تقرر تعليق الإضراب اليوم، الثلاثاء، في مدرسة سما للتعليم الخاص في ختام جلسة عقدت بين لجنة أولياء أمور الطلاب وبلدية رهط والشرطة.

علّقت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة سما للتعليم الخاص في مدينة رهط، اليوم الثلاثاء، الإضراب بالمدرسة، وذلك بعد تعهد الشرطة بإلقاء القبض على الذين اعتدوا على ممتلكات المدرسة، وجاء ذلك خلال جلسة عُقدت، اليوم، بين لجنة أولياء أمور الطلاب وبلدية رهط والشرطة.

وتعرضت مدرسة سما للتعليم الخاص، فجر أمس الإثنين، لاعتداء من قبل جناة مجهولين، إذ قاموا بتخريب ممتلكاتها وسرقة قسم منها. وإثر ذلك، قررت لجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة إعلان الإضراب في أعقاب الاعتداءات المتكررة على المدرسة، إذ أن هذا الاعتداء هو الثالث خلال 60 يوما.

وفي حديث مع رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة سما للتعليم الخاص بمدينة رهط، قال رشيد أبو مديغم، لـ"عرب 48" إنه "تم تعليق الإضراب اليوم الثلاثاء، وذلك بعد انعقاد جلسة مع بلدية رهط والشرطة في المدينة، إذ تم الاتفاق على إلقاء القبض على الذين اعتدوا على المدرسة ومعاقبتهم بالقانون".

وأضاف أبو مديغم أن "تعليق الإضراب جاء حتى يتم تنفيذ ما اتفقنا عليه خلال الجلسة، ونأمل أن تكون هذه الحادثة هي الأخيرة لأن المدارس ودور العبادة لها حرمة وقدسية، ومن يعتدي على مدرسة كأنه اعتدى على مسجد".