تمديد اعتقال 6 مشتبهين من عكا ونهريا بالتخطيط لجريمة قتل

مددت محكمة الصلح في حيفا، أمس الأربعاء، اعتقال ستة مشتبهين من منطقة عكا ونهريا، شمالي البلاد، اعتقلتهم الشرطة للاشتباه بأنهم "يريدون تنفيذ جريمة قتل".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن منع جريمة قتل على خلفية جنائية، في الأيام الأخيرة، واعتقالها ستة مشتبهين من مدينتي عكا ونهريا وبحوزتهم مسدسين وزجاجات بنزين، وجرى تمديد اعتقالهم في محكمة الصلح بمدينة حيفا على ذمة التحقيق بالشبهات المنسوبة إليهم.

ووفقا للشرطة فإنه "في إطار تحقيق سري أدارته وحدة (يمار) والمتعلق بمجموعات مشتبهين في عالم الإجرام في منطقة عكا ونهريا، تبين أن لدى المشتبه بهم نية لتنفيذ جريمة قتل، في الوقت القريب، لذا وضعت الوحدة خطة لإفشال خطة المشتبه بهم واعتقالهم".

وادعت أنه "مساء الثلاثاء، تبين وفقا للشبهات أن المشتبه بهم يريدون تنفيذ جريمة القتل، وقام أفراد الشرطة باعتقال المشتبه بهم الستة، وتم ضبط مسدسين و3 مركبات وزجاجات بنزين وأقنعة وقفازات تزود بها المشتبه بهم".

وأضافت الشرطة أن "المعتقلين من عكا ونهريا، أعمارهم 22 عاما ولغاية 32 عاما، جرى عرضهم على محكمة الصلح في حيفا التي مددت اعتقال 5 منهم لغاية يوم الخميس المقبل الموافق 20.4.2023، فيما تم تمديد اعتقال المشتبه به السادس لغاية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18.4.2023".