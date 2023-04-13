حوادث الطرق: 4 إصابات بينها خطيرة من أم الفحم و31 إصابة قرب القدس

تلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق وقع على شارع 1، وعلى الفور هرعت للمكان طواقم الإسعاف التي قدمت العلاجات الميدانية لـ 31 مصابا ونقلتهم على وجه السرعة إلى المستشفيات في القدس وفي منطقة تل أبيب.

أصيب 31 شخصا بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة، وذلك جراء حادث طرق وقع فجر اليوم الخميس، على شارع رقم 1 بمساره المؤدي إلى القدس، فيما أصيب 4 أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة جراء حادث طرق وقع على شارع رقم 65 بمسارة بالقرب من بلدة مصمص.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق وقع على شارع 1 بين الرملة والقدس، وعلى الفور هرعت للمكان طواقم الإسعاف التي قدمت العلاجات الميدانية لحوالي 31 مصابا ونقلتهم على وجه السرعة إلى المستشفيات في القدس وفي منطقة تل أبيب.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث الذي نجم عن تصادم بين 10 مركبات، ويستدل من المعلومات الأولية، أن الحادث وقع بسبب تراكم البرد وتشكل الصقيع على شارع رقم 1، حيث يبدو أن السائقين فقدوا السيطرة على المركبات التي تزحلقت وتسببت بالحادث.

وعلى شارع رقم 65، وقع فجر اليوم الخميس، حادث طرق بالقرب من مفترق بلدة مصمص، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص من أم الفحم بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، حيث نقلوا إلى المستشفى للعلاج، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث.

وفي ظل الأحوال العاصفة بسبب المنخفض الجوي، حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، وخطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 94 شخصا، بينهم 21 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم.