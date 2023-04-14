النقب: 3 مصابين أحدهم بحالة خطيرة في حادث طرق

أسفر حادث طرق بين دباب وسيارة خصوصية في النقب عن إصابة 3 أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة.

أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة في حادث طرق بين دباب (تراكتورون) وسيارة خصوصية في منطقة مفتوحة بالقرب من بلدة كسيفة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الجمعة.

واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، وقدم العلاجات الأولية لشابين أحدهما بحالة خطيرة وهو سائق الدباب، بالإضافة إلى شابة (22 عاما) وصفت حالتها بالطفيفة.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.