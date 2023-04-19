تصريح ادعاء ضد 3 مشتبهين بإرغام مقاول على التنازل عن مناقصة

قُدّم، اليوم، تصريح ادعاء ضد رئيس منظمة إجرامية وآخرين أرغموا مقاولا على التنازل عن مناقصة للعمل قدرها 25 مليون شيكل.

قدّم قسم الدعاوى في الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433)" التابعة للشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تصريح ادعاء تمهيدا لتقديم لائحة اتهام وطلبا لتمديد الاعتقال ضد مشتبهين، بينهم رئيس منظمة إجرامية من منطقة الجليل، شمالي البلاد، ومهندس، ومقاول، للاشتباه بالابتزاز من خلال تهديد مقاول للتخلي عن مناقصة لتنفيذ أعمال حفر في مدرسة للكشافة بمدينة كرميئيل بعد أن فاز بها في شعبة الهندسة والبناء بوزارة الأمن، تقدر بمبلغ 25 مليون شيكل.

واعتقلت الشرطة، صباح يوم 9 نيسان/ أبريل الجاري، رئيس منظمة إجرامية، يبلغ من العمر 52 عاما من قرية الرامة، ومقاولا تابعا للمنظمة يبلغ من العمر 34 عاما من قرية يركا، ومهندسا يبلغ من العمر 58 عاما من مدينة نهريا، وذلك للاشتباه بالابتزاز من خلال تهديد مقاول.

وجرى تمديد اعتقال المشتبهين، من حين لآخر، في محكمة الصلح بمدينة ريشون لتسيون، وأطلق سراح المهندس من نهريا بشروط مقيدة بينها حبس داخل المنزل.