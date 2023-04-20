إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بطمرة

أسفرت جريمة إطلاق نار بمدينة طمرة عن إصابة خطيرة لشاب، في الثلاثينيات من العمر، جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب شاب، يبلغ من العمر 26 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بمدينة طمرة في منطقة الجليل، شمالي البلاد، صباح اليوم الخميس.

وأفاد مركز الزهراوي في طمرة أن طواقمه الطبية قدمت العلاجات الأولية للمصاب في مكان وقوع الجريمة، ونقلته على الفور بسيارة العلاج المكثف إلى المركز الطبي "رمبام" في مدينة حيفا، لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

ووفقا للشرطة فإنها "شرعت بالتّحقيق في حادثة إطلاق نار باتجاه شخص في مدينة طمرة، أسفرت عن إصابته بجروح خطيرة، وتمّ نقله إلى مستشفى رمبام لتلقي العلاج (وفق مصادر طبية). سارع أفراد الشرطة إلى المكان، وباشروا في نشاط مسح وتمشيط والتحقيق في ملابسات الحادث. الخلفية للحادث صراع بين المجرمين".