شعاع منصور: "لن نسمح لأحد أن يدق الإسفين بين أهل الطيبة والمغار"

في جلسة طارئة شارك بها أعضاء البلدية وأئمة مساجد ومدراء مدارس ونشطاء من الطيبة: "ندعو أهلنا في قرية المغار لضبط النفس، ونقول من هنا، إن المجرم لا يمثل لا أهله ولا عائلته ولا أهالي الطيبة".

شدد رئيس بلدية الطيبة، المحامي شعاع منصور، اليوم السبت، خلال جلسة طارئة في بلدية الطيبة في أعقاب مقتل الحارس، أدير غانم، من قرية المغار، على أن "المجرم لا يمثل أهالي الطيبة، وندعو لضبط النفس".

وأضاف منصور في الجلسة التي شارك بها أعضاء البلدية وأئمة مساجد ومدراء مدارس، إضافة إلى ناشطين من الطيبة، أنه، "ندعو أهلنا في قرية المغار لضبط النفس، ونقول من هنا، إن المجرم لا يمثل لا أهله ولا عائلته ولا أهالي الطيبة".

وتابع منصور: "أدير هو ابن الطيبة وليس ابن المغار فحسب، وأهله أهلنا ووجعه وجعنا، ولن نسمح لأحد أن يدق الإسفين بين أهل الطبيبة والمغار".

وتابع: "الشرطة سوف تتخد مجراها ونحن لا تهمنا ما هي الخلفية، نحن نتحدث عن جريمة وقعت في بيت رئيس بلدية الطيبة أي أنها تمس أهالي الطيبة جميعًا".

وتابع: "لن أترك هذا المنصب وما دمت به لن تدخل عائلات الإجرام إلى البلدية، وأقولها باعتزاز وأنا مسؤول عن كلمة، لن أُعطي أي فرصة لدخول عالم الإجرام إلى البلدية وأهل الطيبة يعرفون ما يعني دخول المنظمات الإجرامية إلى البلدية".