اتهام شاب من طمرة الزعبية بقتل قريبه القاصر حمزة زعبي

لائحة الاتهام تنصّ على "ارتكاب جريمة القتل العمد بظروف مشدّدة وحيازة وحمل سلاح"؛ النيابة العامة تطالب كذلك بتوقيف المتهم حتى انتهاء الإجراءات القانونيّة ضدّه.

من مكان الشجار في طمرة الزعبية (أرشيفية)

قدّمت النيابة العامّة الإسرائيلية للمحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضدّ بلال زعبي (35 عامًا) من سكان طمرة الزعبية، بتهمة قتل الفتى حمزة زعبي (17 عامًا).

وطالبت النيابة بتوقيف المتهم حتى انتهاء الإجراءات القانونيّة ضدّه، وتنصّ لائحة الاتهام على "ارتكاب جريمة القتل العمد بظروف مشدّدة وحيازة وحمل سلاح".

وبحسب لائحة الاتهام، فإن شجارا اندلع "بين أفراد عائلة المتهم وعائلة ابن عمه في ساحة منزلهم في قرية طمرة الزعبية، في 8 آذار/ مارس الماضي".

وأفادت النيابة، في بيان، أنه "أثناء ذلك هاجموا بعضهم البعض بالكراسي ورمي الحجارة كلّ من بنايته باتجاه الآخر إذ كانت العائلات تسكن في بنايتين متقاربتين".

وأضافت أنه "تمّ استدعاء المتهم من قِبل قريبة عائلته من مكان عمله وأبلغته أن والدته أصيبت أثناء الشجار، وطلبت منه الحضور".

وتابعت "وصل المتهم إلى مكان الشجار بعد أن جهّز نفسه ببندقية صيد وذخيرة".

وقالت إنه "عندما وصل، دخل منزله وأطلق النار من مطبخ شقته ومن سطح المنزل، على أفراد الأسرة الأخرى الذين كانوا يقفون بالقرب من منزلهم، حيث كان هناك أشخاص آخرون يقفون بالقرب منهم".

وأوضحت أنه "نتيجة لإطلاق النار أصيب حمزة، وهو قاصر من العائلة الأخرى، في الجزء العلوي من جسده وفي وجهه بـ51 كرات معدنية من الذخيرة، فقدَ وعيه وانهار وأعلن عن وفاته فيما بعد. كما أصيبت عمة المرحوم بجروح طفيفة في وجهها نتيجة رذاذ إطلاق النار".

وبحسب البيان الصادر باللغة العبرية عن النيابة، قبل أن يفقد وعيه، قال الضحية لابن عمه الذي كان قريبا منه: "عمي بلال أطلق النار علي".

ووفقا للنيابة، فإنه "بعد إطلاق النار، سلّم المتهم السلاح إلى قريب له قاصر ليخبأه في الغابة، بينما اغتسل المتهم وغيّر ملابسه واعتقل فيما بعد في منزل جدّه". وتنصّ لائحة الاتهام على "ارتكاب جريمة القتل العمد بظروف مشدّدة وحيازة وحمل سلاح".