تعليمات لموسم سباحة آمن في شواطئ البلاد

وجهت الجهات المختصة، مطلع الأسبوع، تعليمات لموسم سباحة آمن للمستجمين في مختلف شواطئ البلاد، وذلك تفاديا من الغرق والتعرض لأخطار خلال السباحة.

ووفقا لطواقم الطوارئ والإنقاذ والشرطة فإنه مع بداية موسم السباحة، يتم استقبال عدد كبير من الزوار والمستجمين على شواطئ بحيرة طبرية، وبالأخص بعد الارتفاع في منسوب المياه، مما قد يعرض المستجمين للخطر في حال عدم الانصياع للتعليمات والتوصيات.

وفي ما يلي عدة تعليمات هامة لجمهور المستجمين:

يجب التحلي بالمسؤولية الشخصية ودخول المياه فقط في الشواطئ المعلنة والمرخصة وخلال ساعات تواجد خدمات الإنقاذ.

يحظر دخول المياه العميقة بسبب خطر الانجراف.

ممنوع الدخول إلى المياه على فرشة أو إطارات مطاطية بسبب خطر الانجراف في الماء.

بشكل عام، من المفضل عدم دخول الماء بشكل فردي، بالأخص الأطفال الصغار، إلا بمرافقة شخص بالغ.

من المفضل إبقاء شخص على الشاطئ/ أو إعلام شخص قريب قبل الدخول إلى المياه، حيث في حالة حدوث أي طارئ، يمكن استدعاء الشرطة على الفور.

إلى الذين يقومون بالرياضة البحرية (ركوب الأمواج، المظلات، الدراجات البحرية وغيرها) خلال النشاط عليكم ارتداء سترة الإنقاذ.

من يرغب في الإبحار بالسفن في البحيرة، يتوجب عليه أن يتزود بهاتف محمول خصوصًا عند الإبحار لفترة متواصلة، وعند وقوع أي طارئ أو خطر الإبلاغ بأقرب وقت ممكن عبر مركز الطوارئ 100.

في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع مركز الطوارئ 100 والتقيد بالتعليمات.

وناشدت الجهات المختصة والشرطة الجمهور بالامتثال للتعليمات بهدف ضمان أمن وسلامة المستجمين.