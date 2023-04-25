إطلاق سراح شاب من مدينة قلنسوة بشرط إبعاده عن الأقصى

جاء قرار إطلاق سراح الشاب أبو راس، من محكمة الصلح في مدينة القدس، بشروط مقيدة، منها الإبعاد عن البلدة القديمة في القدس والمسجد الأقصى المبارك لأسبوعين، بالإضافة إلى كفالة مالية بمقدار ألف شيكل.

أطلقت محكمة الصلح في مدينة القدس، اليوم الثلاثاء، سراح الشاب عمر أبو رأس ( 38 عامًا)، من مدينة قلنسوة، وذلك بعد توقيفه، صباح اليوم، من قبل شرطة الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة القدس، واقتياده إلى التحقيقات في مركز شرطة القشلة بالقدس.

وجاء قرار إطلاق سراح الشاب أبو راس، من محكمة الصلح في مدينة القدس، بشروط مقيدة، منها الإبعاد عن البلدة القديمة في القدس والمسجد الأقصى المبارك لأسبوعين، بالإضافة إلى كفالة مالية بمقدار ألف شيكل.

وقال مجد أبو راس، قريب الشاب عمر أبو راس لـ"عرب 48"، إن "عمر حاول اليوم الدخول إلى المسجد الأقصى، وكان برفقة طفله الصغير، وفجأة تم إيقافه من قبل الشرطة دون أي سبب، وتم اقتياده إلى التحقيقات في مركز القشلة في المدينة".

وأضاف أنه "تم إيقافه لعدة ساعات، وبعد عرضه على المحكمة، قررت إبعاده عن المسجد والبلدة القديمة لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى كفالة مالية (مقدارها) ألف شيكل".

وذكر أن "عمر كان قد اعتقل من المسجد الأقصى المبارك مطلع الشهر الجاري مع المرابطين في المسجد، وتم إطلاق سراحه بعد توقيف استمر ليوم واحد، واليوم تم اعتقاله مرة أخرى، وكل ذلك من أجل إبعاده عن القدس والمسجد الأقصى".