اعتقال 30 مشتبها غالبيتهم من اللد والرملة بتهريب أسلحة ومخدرات

اعتقلت الوحدة المركزية التابعة للشرطة الإسرائيلية في المنطقة المركزية، في نهاية عملية سرية استمرت 8 أشهر، 30 مشتبها في تهريب الأسلحة والمخدرات بمبالغ تقدر بمئات الآلاف من الشواقل

نفذت الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات لمشتبهين في عدة بلدات في مركز البلاد ومنطقة اللد والرملة، فجر وصباح اليوم الإثنين، على خلفية ضلوعهم في جرائم عنف وتهريب أسلحة ومخدرات بمئات الآلاف من الشواقل.

واعتقلت الوحدة المركزية التابعة للشرطة الإسرائيلية في المنطقة المركزية، في نهاية عملية سرية استمرت 8 أشهر، 30 مشتبها في تهريب الأسلحة والمخدرات بمبالغ تقدر بمئات الآلاف من الشواقل

ووفقا لبيان صادر عن الشرطة، فإن الاعتقالات طالت 30 مشتبها معظمهم من اللد والرملة، وذلك في نهاية عملية سرية للشرطة استمرت 8 أشهر، حيث قام عميل سري بالإيقاع بالمشتبهين.

وقام محققو الشرطة، إلى جانب المئات من ضباط وعناصر الشرطة والوحدات الخاصة وخبراء المتفجرات، باعتقالات وتفتيش ومصادرة سيارات فارهة، من أجل المضي قدما في إجراءات المصادرة.

ووفقا لاحتياجات التحقيق، قالت الشرطة في بيانها، إنه "سيتم إحالة المشتبه بهم في وقت لاحق اليوم إلى جلسة بالمحكمة لطلب تمديد اعتقالهم".

وتشهد البلدات العربية جرائم قتل وأحداث عنف متزايدة وبصورة مقلقة، منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم مقارنة بالفترة الموازية مع العام الماضي، في ظل تواطؤ الشرطة وصمت المجتمع وعدم العمل لاجتثاث العنف والجريمة.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.