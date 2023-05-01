جفرا والتجمّع الطلابيّ: ندعو لأوسع شراكة وطنية لإحياء ذكرى النكبة الـ75 في الجامعات 

دعا التجمّع الطلابيّ الديمقراطيّ وحركة جفرا الطلابية، اليوم الإثنين، إلى أوسع شراكة وطنية بين الحركات الطلابية الوطنية لإحياء ذكرى النكبة الـ75 في الجامعات المختلفة في البلاد، بحسب ما جاء في بيان صدر عن التجمّع الطلابيّ.

وذكر البيان أنّ ذكرى النكبة هذا العام "تأتي في ظروف مركبة يواجهها المجتمع الفلسطيني في الداخل وحملة تحريضية واسعة على العمل الطلابي الوطني في الجامعات، عبر قوانين مختلفة".

وأفاد التجمّع الطلابيّ بأنه سيسعى لوضع برنامج وطني وحدوي تشارك فيه كافة الحركات الطلابية الوطنية في الجامعات المختلفة لإحياء ذكرى النكبة.

قال إنّه "من منطلق المسؤولية الوطنية، ورغم النقاشات السياسية القائمة بيننا، سيباشر (التجمّع الطلابيّ) من خلال فروعه المختلفة في الجامعات إلى المبادرة إلى اجتماعات مع كافة الحركات الطلابية الوطنية الناشطة".

وأضاف أن الاجتماعات ستهدف إلى "ترتيب برنامج وطني وحدوي تشارك فيه كافة الحركات الطلابية الوطنية، بدون إقصاء لأحد وبشراكة حقيقية لإحياء هذه الذكرى الأهم في تاريخ شعبنا".

وشدد على أنّ "النكبة الفلسطينية هي الحدث المفصلي في تاريخ وواقع الشعب الفلسطيني، وبهذا يتوجب علينا كطلاب عرب وفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية التي تعمل على محو هويتنا وذاكرتنا الجماعية أن نتوحد حول هذه الذكرى لنشكل خير مثال أمام شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده".